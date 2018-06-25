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Çin bazı bankaların zorunlu karşılık oranlarını indirdi

25.06.2018 - 09:47
Çin bazı bankaların zorunlu karşılık oranlarını indirdi

Çin Merkez Bankası dün bazı bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) 50 baz puan indirdiğini açıkladı.

Piyasadaki likitideyi 700 milyar yuan (107.65 milyar dolar) artıracak olan kararın bir süredir özendirilen borç karşılığı sermaye takaslarını ve küçük şirketlere kredi akışını hızlandırması bekleniyor.

Reuters'in haberine göre; Çin Merkez Bankası bu adımıyla birlikte ZK'ları bu yıl üçüncü kez düşürdü.

Yatırımcılar ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlığı nedeniyle ekonomik büyümenin ivme yitireceği beklentisi ve piyasadaki likitide hakkındaki endişeler merkez bankasının zorunlu karşılıkları düşüreceğini yaygın olarak bekliyordu.

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Bankaların serbest kalan zorunlu karşılıkları sonucu piyasada artacak olan likidite miktarı ise 400 milyar yuan olan beklentilerin üzerinde yer aldı.

Zorunlu karşılıklardaki indirim 5 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

 


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