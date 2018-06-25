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Aksa Akrilik sendikasyon kredisi aldı

25.06.2018 - 09:50
Aksa Akrilik sendikasyon kredisi aldı

Aksa Akrilik modernizasyon projeleri için 52.5 milyon dolar ve 36 milyon Euro sendikasyon temin etti.

Aksa Akrilik yatırım ve modernizasyon projelerinin finansmanı için 52.5 milyon dolar ve 36 milyon euro olmak üzere iki ayrı dilimde yedi yıl vadeli sendikasyon kredisi temin etti. Şirketin Pazar günü KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) liderliğinde sağlanan kredinin ilk iki yılı ödemesiz olacak.

Reuters'in haberine göre; Kredinin bu ayın son haftasında kullanılmaya başlanması planlanıyor.


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