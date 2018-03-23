"Çin ABD'nin gümrük vergileri ile başa çıkabilir"

Fitch'ten, ABD’nin Çin’den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergilerini artırmasına rağmen Çin’in mevcut zorluklarla başa çıkabileceğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, “ABD hükümetinin, Çin’den yapılan 50-60 milyar dolarlık ithalata getirmek istediği gümrük vergisinin Çin’in yada küresel ekonominin üzerinde ciddi bir etki yaratması beklenmiyor. Son aylarda yavaş yavaş korumacı tedbirlerin artarak ticaret savaşlarına dönüşmesi riski arttı. Fakat şu ana kadar Çin’in ölçülü cevabı, ABD tarafının müzakereye açık görünmesi bu senaryonun önüne geçilebileceğini gösteriyor.” değerlendirmelerine yer verildi.

ABD yönetiminin önerdiği vergilerin, Çin’in toplamda ürün ihracatının yaklaşık yüzde 2,5’lik kısmını, toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) ise yüzde 0,5’lik bölümünü kapsadığı vurgulandı.

Bu yüzden ABD’nin Çin’den yapılan ithalata uygulayacağı gümrük vergilerinin Çin ekonomisi üzerindeki etkisinin oldukça küçük olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ilerleyen dönemde ABD’nin Çin’den yapılan ithalata tüm ürünleri kapsayacak şekilde yeni vergiler uygulama olasılığının ise temel risk olarak görüldüğü kaydedildi.

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