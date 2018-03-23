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Yunanistan Selanik Limanı'nın satışını tamamladı

23.03.2018 - 16:40

Yunanistan Selanik Limanı'nın yüzde 67 hissesinin satışını tamamladı.

Yunanistan'ın özelleştirme idaresi HRADF, ülkenin ikinci büyük limanı olan Selanik Limanı'nın yüzde 67 hissesinin Alman Deutsche Invest şirketinin liderliğindeki konsorsiyuma satışının tamamlandığını duyurdu.

Deutsche Invest ve ortakları Fransız Terminal Link SAS şirketi ile merkezi Kıbrıs Rum kesiminde olan Belterrra Investments satış anlaşmasını Aralık ayında imzalamıştı.

Selanik Limanı'nın satışı, Yunanistan'ın uluslararası finansal yardım almak için yapmış olduğu son anlaşmada öngörülen özelleştirme programı içinde yer alıyor.

HRADF, satış bedelinin 1.1 milyar euro olduğunu ve konsorsiyumun limanı devralmadan önce 231.9 milyon euroyu ödediğini bildirdi. Konsorsiyum, yedi yıl içinde tesisin altyapısını yenilemek için en az 180 milyon euro harcamayı da taahhüt ediyor.


Etiketler

  • Kıbrıs Rum kesimi
  • satış anlaşması
  • Selanik Limanı
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