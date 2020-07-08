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Çimento ihracatı yılın ilk yarısında arttı

08.07.2020 - 15:44
Çimento ihracatı yılın ilk yarısında arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), yılın ilk yarısında sektörün ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 15,8 milyon tona ulaştığını bildirdi.

TÇMB, çimento sektörünün yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği ihracat ile ocak-nisan dönemine ilişkin üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, çimento sektörünün 6 aylık ihracatı yüzde 39 artarak 15,8 milyon tona, ihracat geliri ise yüzde 23 artışla 546 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde çimento ihracatı yüzde 42,6 artarak 7,6 milyon tona, klinker ihracatı ise yüzde 36,4 artarak 8,2 milyon tona yükseldi. Ocak-haziran döneminde, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke Ukrayna olurken, dış satım yapılan büyük üç pazar ise ABD, Gana ve İsrail olarak sıralandı.

Yılın ilk dört ayında çimento sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 17,4 milyon tona çıktı. Öte yandan, aynı dönemde iç satışlar bir önceki yıla göre yüzde 2,5'lik düşüşle 12,7 milyon ton düzeyinde gerçekleşti.

"KOVİD-19 SEBEBİYLE SATIŞLARIN DAHA DA AZALMASI İHTİMALİ SÖZ KONUSU"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇMB Başkanı Tamer Saka, "Ocak verileri doğrultusunda ilk çeyrekte iyi bir ivme kazanan çimento sektörü iç pazarda tekrar daralma yaşadı. Dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle önümüzdeki dönemde satışların daha da azalma ihtimali söz konusu. Yılın ilk yarısında ihracattaki artış sektörümüz adına umut veriyor. Ancak ihracattaki artışla iç satışlardaki mevcut durumu korumak adına ekonomik önlemler sektör için önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

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