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CarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kartallıoğlu

30.06.2018 - 23:52
CarrefourSA’nın yeni Genel Müdürü Kartallıoğlu

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA’nın genel müdürlüğüne, Kutay Kartallıoğlu atandı.

Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar vekâleten CarrefourSA Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kutay Kartallıoğlu, yeni görevine 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla başlayacak.

Kutay Kartallıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. İş hayatına Shell Türkiye Finans departmanında İç Kontrolör olarak başlayan Kutay Kartallıoğlu, Garanti Bankası’nda “Management Trainee” olarak çalıştıktan sonra Kredi Analisti olarak görev yaptı.


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