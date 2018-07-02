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"Ekonomiye daha fazla odaklanacağız"

02.07.2018 - 08:34
"Ekonomiye daha fazla odaklanacağız"

Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçtiğini belirterek, ekonomiye daha fazla odaklanacaklarını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. Tüfenkci, Türkiye’nin bütün sıkıntılara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi. Ülkenin 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçtiğini anlatan Tüfenkci, “Bu sistemin önceliği iki noktada toplanıyor. Birincisi ekonomiye daha fazla odaklanacağız. Daha fazla büyümeye, istihdama, üretime odaklanacağız. İnsanlarımızın refah düzeyini artırma noktasında daha hızlı ve etkin kararlar alabilmenin önünü yeni yapılanmayla beraber açmış olacağız. Daha çok erdemin, iradenin ve cesaretin hakim olduğu, Türkiye’nin agresif bir büyüme göstermesi noktasında önemli bir dönemece giriyoruz” ifadelerini kullandı.

İkinci önceledikleri konu olan güvenlik ve terörle mücadele noktasında yakalanan başarıyı, teröristlerin bu topraklardan kökü kazınana kadar devam ettireceklerini vurgulayan Tüfenkçi, “Bu noktadaki kararlılığımız da inşallah yeni dönemde daha da artarak devam edecek.” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, “Eğitimde gelinen noktanın daha üst seviyelere çıkacağı, daha fazla demokrasi ve hukukun egemen olduğu bu yeni dönemin arifesinde böyle bir organizasyona bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.” dedi. 


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