‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi Sonraki Haber › BKM'den 'kart bilgileri çalındı' iddialarına ilişkin yanıt BKM'den 'kart bilgileri çalındı' iddialarına ilişkin yanıt

Carrefoursa 100 yeni market yatırımı yapacak

12.12.2019 - 13:01
Carrefoursa 100 yeni market yatırımı yapacak | Ekonomi Haberleri

Carrefoursa Yönetim Kurulu Üyesi Oran, 2020'de 100 yeni market yatırımı yapacaklarını söyledi.

Carrefoursa Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, Dünya Mağazacılar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama ile perakende sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Oran, "Gelecek sene büyüyen bir Carrefoursa hedefiyle 100 yeni market yatırımına imza atacağız, 4 yeni Lezzet Arası restoranı açacağız" dedi. Açıklamada yer alan bilgiye göre Carrefoursa mevcut durumda 52 ilde 630 market ve 5 ilde 12 Lezzet Arası restoranı ile faaliyet gösteriyor.

Carrefoursa'da başlatılan dönüşüm programının sonuçlarını almakta olduklarını belirten Oran, "Operasyonel sonuçlarımız iyileşti. Teknosa'da da benzer bir dönüşüm programını yıl ortasında başlattık ve yine olumlu çıktıları almaya başladık. Bu da, bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" dedi.

Aynı zamanda Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapan Oran, Teknosa'nın Ocak–Eylül satışlarına göre yüzde 4.3 büyüyen teknoloji ürünleri pazarının oldukça üzerinde, ortalama sepet tutarı ve müşteriye dönüştürme oranının da etkisiyle benzer mağazalarda yüzde 13 seviyesinde büyüme gösterdiğini söyledi.

Oran, "2019 hem küresel ekonomideki sorunlar hem de Türkiye'nin kendi özelinde ve yakın coğrafyasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle tüm sektörler için zor bir yıl oldu. Son 2-3 aydır bir hareketlenme var. Faizler ve kur istikrarı gibi ekonomik göstergelerin iyileşme gösterdiği bir süreçte son çeyreğe iyi başladık. 2020 yılının hem Türkiye ekonomisi hem de Teknosa için çok daha iyi olacağına inanıyorum" dedi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.115 Değişim: 2,03% Hacim : 10.743 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 108.556 12.12.2019 Yüksek 110.115
Açılış: 108.556
5,7865 Değişim: -0,23%
Düşük 5,7628 12.12.2019 Yüksek 5,8113
Açılış: 5,7999
6,4342 Değişim: -0,43%
Düşük 6,4144 12.12.2019 Yüksek 6,4798
Açılış: 6,4621
273,16 Değişim: -0,70%
Düşük 271,59 12.12.2019 Yüksek 276,33
Açılış: 275,10
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.