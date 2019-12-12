Carrefoursa 100 yeni market yatırımı yapacak | Ekonomi Haberleri

Carrefoursa Yönetim Kurulu Üyesi Oran, 2020'de 100 yeni market yatırımı yapacaklarını söyledi.

Carrefoursa Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, Dünya Mağazacılar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama ile perakende sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Oran, "Gelecek sene büyüyen bir Carrefoursa hedefiyle 100 yeni market yatırımına imza atacağız, 4 yeni Lezzet Arası restoranı açacağız" dedi. Açıklamada yer alan bilgiye göre Carrefoursa mevcut durumda 52 ilde 630 market ve 5 ilde 12 Lezzet Arası restoranı ile faaliyet gösteriyor.

Carrefoursa'da başlatılan dönüşüm programının sonuçlarını almakta olduklarını belirten Oran, "Operasyonel sonuçlarımız iyileşti. Teknosa'da da benzer bir dönüşüm programını yıl ortasında başlattık ve yine olumlu çıktıları almaya başladık. Bu da, bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" dedi.

Aynı zamanda Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapan Oran, Teknosa'nın Ocak–Eylül satışlarına göre yüzde 4.3 büyüyen teknoloji ürünleri pazarının oldukça üzerinde, ortalama sepet tutarı ve müşteriye dönüştürme oranının da etkisiyle benzer mağazalarda yüzde 13 seviyesinde büyüme gösterdiğini söyledi.

Oran, "2019 hem küresel ekonomideki sorunlar hem de Türkiye'nin kendi özelinde ve yakın coğrafyasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle tüm sektörler için zor bir yıl oldu. Son 2-3 aydır bir hareketlenme var. Faizler ve kur istikrarı gibi ekonomik göstergelerin iyileşme gösterdiği bir süreçte son çeyreğe iyi başladık. 2020 yılının hem Türkiye ekonomisi hem de Teknosa için çok daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

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