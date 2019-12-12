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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi

12.12.2019 - 12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi | Ekonomi Haberleri

Sosyal konutlara sahip olma şartlarını, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek projenin tanıtımı, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında protokol imzalanarak her yıl 100 bin sosyal konut projesinin ilk adımı atılacak.

Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.

100 BİN KONUT İÇİN İMZALAR ATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut için protokole imza attı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Toplu konut idaremizce hayata geçirilecek 100 bin konut kampanyasının imza töreni vesilesiyle sizlerle beraberiz. Sizleri bu anlamlı tören vesilesiyle ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kampanyaya öncülük eden çevre ve şehircilik bakanlığımız ile finansmanına destek veren hazine ve maliye bakanlığımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Böylece 17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş oluyoruz.

Bugüne kadar 857 bin konut inşa ettik. Aynı zamanda 24 bin derslikli okullar, 40 bin yatak kapasiteli hastaneler, kamu kurumlarımızın hizmet binaları, stadyumlar, çok sayıda sosyal ve kültürel tesis TOKİ tarafından ülkemize kazandırıldı. 96 millet bahçesi de yine TOKİ tarafından inşa ediliyor.

Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ile 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz bundan sapma olmaması ve vatandaşlarımızın zemin artı iki, zemin artı üç, zemin artı dört olmak üzere bu binalara yerleşmeleri. Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibariyle gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 894 LİRA TAKSİTLE, 240 AYA VARAN VADE

Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın artından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız.

Bu konutlar 2+1 brüt 75-85 metre kare ile, 3+1 brüt 100 metre kare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. Bu kampanya kültürel bakımdan da önemli. Her şeyden önce bu konut projeleri, meydanı, camisi, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.

BÖLGELERE GÖRE EVLER

Burada bazı özellikleri ortaya koymak istiyorum. Örneğin Karadeniz; geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılmaktadır.

Marmara bölgesiyle alakalı ise; Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olması nedeniyle bu bölgede hem geleneksel hem de modern yapılar yapıyoruz. Ege’nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeleri orada yapacağız. Akdeniz’e gelince, iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle Akdeniz mimari kültürü burada da yaşatılmaktadır.

İç Anadolu bölgesine gelince, kıvrımlı yolları, şirin sokakları, ahşap süslemeleri bitişik düzenli yapıları ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapacağız. Doğu Anadolu’ya gelince, arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilmektedir.


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