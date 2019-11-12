‹ Önceki Haber "Daha destekleyici mali politika uygulanmalı" "Daha destekleyici mali politika uygulanmalı" Sonraki Haber › Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte arttı Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte arttı

Cari işlemler dengesi açıklandı

12.11.2019 - 10:05 | Son Güncelleme :
Cari işlemler dengesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Cari denge eylül ayında 2.48 milyar dolar fazla verdi. Beklenti 2.15 milyar dolar fazla vermesi yönündeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler fazlası eylülde geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, eylülde geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığının 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4 milyar 324 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 670 milyon dolar artarak 5 milyar 791 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 619 milyon dolar artışla 3 milyar 471 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 174 milyon dolar artarak 1 milyar 20 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi fazlası ise 4 milyon dolar artarak 108 milyon dolara yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.972 Değişim: 0,83% Hacim : 9.853 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.452 12.11.2019 Yüksek 104.428
Açılış: 103.452
5,7729 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7613 12.11.2019 Yüksek 5,7827
Açılış: 5,7739
6,3578 Değişim: -0,21%
Düşük 6,3511 12.11.2019 Yüksek 6,3818
Açılış: 6,3712
269,90 Değişim: -0,10%
Düşük 268,56 12.11.2019 Yüksek 270,70
Açılış: 270,18
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.