Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Mersch, "Daha destekleyici mali politika uygulanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, küresel ekonomideki yavaşlama karşısında daha destekleyici mali politika uygulanması çağrısı yapanlara katıldı.

Mersch yaptığı açıklamada, "Mali politika, yapısal reformlar ve ihtiyatlı tedbirler içeren daha iyi bir politika karışımı, ECB’nin hedeflerini daha hızlı ve daha az yan etki ile birlikte başarmasına yardım edebilir" diye konuştu.

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Euro Bölgesi imalat sektöründe ısrarcı zayıflığın ekonominin diğer sektörlerini de etkilemesi riski bulunduğuna da işaret eden Mersch, "İmalat sektöründe zayıflık ne kadar uzun sürer ise, ekonominin diğer sektörlerinin bundan etkilenmesi riski o kadar büyük olur" diye konuştu.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, olası bir krizie karşı hızla karşılık verecek şekilde hazır olduklarını, ancak bu aşamada ülkenin, "istikrarlı ekonomik durum" yaşamakta olduğunu vurguladı.

Bundesbank (Almanya Merkez Bankası) Başkanı Jens Weidmann yakın dönemde yaptığı açıklamalarda, mali harcamalara karşı olduğunu vurguladı.

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