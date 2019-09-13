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Cari işlemler dengesi açıklandı

13.09.2019 - 10:01 | Son Güncelleme :
Cari işlemler dengesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıklandı. Buna göre, cari işlemler hesabı temmuzda 1158 milyar dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Geçen yılın temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, 2019'un aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 421 milyon dolar azalarak 2 milyar 524 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon dolar artarak 4 milyar 277 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

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Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın temmuz ayına göre 2 milyar 430 milyon ABD doları artarak 4 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 145 milyon dolar artarak 665 milyon dolar oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 73 milyon dolar artarak 138 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan, haziran ayı cari açık verisi 548 milyon dolardan 523 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise temmuzda cari işlemler dengesinin 1 milyar 110 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.


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