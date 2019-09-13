SPK'dan Vakıfbank'a onay | Piyasa Haberleri

SPK'dan Vakıfbank'a onay
SPK Vakıfbank'ın 5 milyar TL tavanlı borçlanma aracı başvurusunu onayladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Vakıfbank'ın yurt içinde 5 milyar TL tavanlı sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Açıklama SPK'nın haftalık bülteninde yer aldı.
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