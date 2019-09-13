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SPK'dan Vakıfbank'a onay

13.09.2019 - 09:46
SPK'dan Vakıfbank'a onay | Piyasa Haberleri

SPK Vakıfbank'ın 5 milyar TL tavanlı borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Vakıfbank'ın yurt içinde 5 milyar TL tavanlı sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Açıklama SPK'nın haftalık bülteninde yer aldı.

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