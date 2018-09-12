Cari işlemler dengesi açıklanacak! İşte piyasa beklentisi

Cari işlemler dengesinin temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre sert düşüşle 1.8 milyar dolar, 2018 sonunda ise 47 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini 14 Eylül'de saat 10.00'da açıklayacak.

Cari işlemler dengesinin ekonomideki yavaşlama sürecinde dış ticaret açığındaki azalışın da işaret ettiği üzere temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 düşüşle 1.8 milyar dolar, yıl sonunda ise 47 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Cari denge geçen yılın temmuz ayında 4.7 milyar dolar, 2017'nin tamamında 47.4 milyar dolar açık vermişti.

Reuters'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, Temmuz ayı için cari açık tahminleri 950 milyon dolar ile 2.7 milyar dolar bandında yer aldı. Yılsonu tahminleri ise 38.7-50.5 milyar dolar bandında bulunuyor.Bir önceki ankette yıl sonu için cari açık beklentileri 53 milyar dolar seviyesindeydi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı Temmuz'da ithalattaki gerileme öncülüğünde geçen yılın ayına göre yüzde 32.4 daralarak 6 milyar dolar, Ağustos'ta ise yüzde 58 azalarak 2.5 milyar dolar oldu.

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Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, dış ticaret rakamları ile Temmuz'da yeniden dengelenme sürecinde ihracatın daha güçlü olduğu, ithalatın geride kaldığı sürecin başladığının açık sinyalinin alındığını söyleyerek, "Cari açıkta bir düzeltme yaşıyoruz bunun en önemli faktörlerinden biri iktisadi faaliyetlerdeki soğumanın son dönemde finansal koşullardaki ani sıkılaşmanın da etkisiyle daha da hızlanması. Dolayısıyla geçen yılın Temmuz ayına göre dahadüşük kalacak rakam. İlk sinyallerini Mayıs-Haziran ile aldık Temmuz'da hızlandığını göreceğiz" dedi.

Gökşen, altın ticaretinde normalleşme sinyallerinin daha güçlü gerçekleşmeye başlamasının da öne çıktığını söyleyerek, "Zira Ticaret Bakanlığı'nın en son açıkladığı öncü Ağustos ayı dış ticaret verilerine göre altın ihracatının 1.2 milyar dolara ulaştığı dikkat çekmişti. Bu çerçevede cari açıktaki düzeltmenin aynı hızda devamıyla Ağustos ayında (aylık bazda) cari fazla görmeyi bekliyoruz. Turizm gelirlerinin yüksek olmasının da cari dengeye destek verdiğini, verinin tahminler doğrultusunda gelmesi halinde yıllık açığın da 54.4 milyar dolara gerileyeceğini söyleyen Gökşen, "Bu düzeltmenin aynı hızla devam edip etmeyeceğini sonraki rakamlarda görürüz ama yılsonu cari açık tahminlerinde 45 milyar dolara doğru aşağı revizyonlar göreceğimizi düşünüyorum. Gelecek yıl da ekonomik aktivitede daha fazla yavaşlama ve ithalata daraltıcı etkisiyle nominal cari açıkta düşüş 30-35 milyar dolara devam edebilir" dedi.

Merkez bankası verilerine göre cari açık Haziran ayında bir önceki yıl aynı döneme göre 818 milyon dolar azalışla 3 milyar dolar olurken, yılın ilk yarısında açık 31.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziran itibariyle 12 aylık cari işlemler açığı ise 57.4 milyar dolar oldu.

OVP'ye göre cari açığın bu yıl GSYH'nın yüzde 4.3'üne denk gelecek şekilde 40 milyar dolar olması bekleniyor. Öte yandan yeni OVP'nin bu ayın içinde açıklanması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığın, gayri safi yurt içi hasılaya oranının yıl sonunda yüzde 5'in altında olmasını beklediklerini söylemişti.

TCMB'nin son beklenti anketinde ise yılsonu cari açık beklentisi bir önceki anketteki 52.7 milyar dolardan 49.7 milyar dolara geriledi.

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