Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 1 saat 15 dakika sürdü. Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
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