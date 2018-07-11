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Cari açık rakamları açıklandı

11.07.2018 - 09:58 | Son Güncelleme :
Cari açık rakamları açıklandı

Cari denge mayıs ayında yüzde 9.6 artışla beklentilerin üzerinde yüzde 5.89 milyar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 516 milyon dolar artarken, 12 aylık cari işlemler açığı ise 57.64 milyar dolar oldu.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, cari işlemler dengesinin Mayıs'ta dış ticaret açığının enerji ve altın öncülüğünde yükselişini sürdürmesi ve yıllık olarak tepe noktasını görmesi ardından geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 artışla 5.45 milyar dolar, yılsonunda ise yüzde 10 artışla 52.1 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

TCMB açıklamasında, Mayıs'ta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 678 milyon dolar artarak 6.5 milyar dolara, birincil gelir dengesi açığının ise 214 milyon dolar artarak 1.16 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

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Cari açık Nisan ayında 5.45 milyar dolar, geçen yılın Mayıs ayında ise 5.37 milyar dolar olmuştu.

TCMB açıklamasında hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 768 milyon dolar artarak 1.9 milyar dolar olurken, bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 549 milyon dolar artarak 1.7 milyar dolara yükselmesinin etkili olduğu belirtildi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolar oldu. Bir önceki yılın Mayıs ayında 254 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 138 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 703 milyon dolar azalarak 429 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar dolar net çıkış kaydederken, resmi rezervlerde Mayıs'ta 2.82 milyar dolar rezerv azalışı gözlendi, net hata noksan kalemi Mayıs'ta 3.38 milyar dolar oldu.


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