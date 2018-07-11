Ünlü yatırımcı: Türkiye ticaret savaşından fayda sağlayabilir

Ünlü yatırımcı Mobius, Türkiye'nin ticaret savaşından fayda sağlayabileceğini belirtti.

Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital kurucusu Mark Mobius, çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Ticaret savaşı bağlamında, “Gelişen piyasalarda dibin görüldüğünü söylemek zor ve yüzde 10 daha düşüş yaşanabilir” diyen Mobius, ABD ile Çin arasındaki durumun “kritik” olduğunu ve kötüleşebileceğini belirtti.

Bloomberght'nin haberine göre; bu yılın başında Mobius Capital Partners LLP'yi kurmak üzere Franklin Templeton Investments'dan ayrılan gelişen piyasa yatırımcısı, her şey hesaba katıldığında Çin'in ticaret savaşında ABD'den daha fazla zarar göreceğinin altını çizdi.

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"TÜRKİYE FAYDA SAĞLAYABİLİR"

Mobius, Brezilya ve Türkiye'nin yerel paralarındaki düşüşün etkisiyle ticaret savaşından fayda sağlayabileceğini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz borcu konusunu ele alması gerektiğini söyledi.

Mobius'a göre; Hindistan, Güney Kore ve Vietnam'da ticaret savaşından yararlanabilir ve Çin teknoloji hisseleri ve Hindistan'da tüketici odaklı şirketlerde hala iyi fırsatlar bulunuyor.

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