Cari açık beklentilerin altında kaldı

Cari açık Mart ayında 3.06 milyar dolar ile 3.16 milyar dolar olan beklentilerin altında gerçekleşti.

Cair açık Ocak-Mart döneminde ise 8.3 milyar dolar oldu. Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, 12 aylık cari işlemler açığının 33.02 milyar dolar olduğu belirtilerek, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 793 milyon dolar azalarak 2.84 milyar dolara gerilemesi etkili olmuştur" denildi.

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TCMB verilerine göre cari denge geçen yılın Mart ayında 3.72 milyar dolar, 2016 yılının tamamında ise 32.62 milyar dolar açık vermişti.