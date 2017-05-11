Türkiye'nin ABD'ye YPG konusundaki ilk tepkilerinin ardından gerileyen dolar fiyatları, 3,58 seviyesinde hareket ediyor. Dolar fiyatları, küresel piyasaları takip ediliyor.

ABD'nin YPG'ye silah yardımına onay vermesine yönelik dün yaşanan ilk satış baskısı Türkiye'nin tepkilerinin ardından sakinlerken, dolar/TL'de bugün küresel piyasalar izleniyor.

Dün 3.6280'e yükselen dolar/TL bu gelişmelerle günün kalanında aşağı yönlü bir seyir izledi ve günü 3.5850 civarında tamamladı. Dolar kuru güne 3.58 seviyesinden başlarken, saat 14.36 itibarıyla 3.5830 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı saatte 3.8938 seviyesinde işlem görürken, euro/dolar paritesi 1,0868 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL gün içerisinde en düşük 3.5676 seviyesini görürken, euro fiyatları ise en düşük 3.8809 seviyesindeydi.

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DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Günlük bazda USD’ye karşı değer kazanan EM para birimlerine baktığımızda; politik belirsizliği sonlanan KRW ile petroldeki yükselişten olumlu etkilenen RUB, MXN grubu ile beraber en iyi performans gösterenler arasında %0,5 yükselen TRY’yi de görüyoruz. Önceki akşam ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriyeli Kürtler’in silahlandırılması kapsamında PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye silah verilmesi talimatını imzalaması sonrasındaki kayıplarını silen TRY tekrar 3,60 altına geldi ve 3,5820 desteğini aşağı doğru kırdı. Avrupa işlemlerinin başlaması ile gün içinde başlayan düşüşün, Türkiye’den açıklanan cari açık verisi sonrasında da devam ettiğini gözlemliyoruz. Türkiye’de Mart ayında cari açık 3,20 milyar USD olan piyasa beklentisinin bir miktar altında. altında 3,06 milyar USD olarak açıklandı. Yıllıklandırılmış bazda cari açık ise 33,02 milyar USD’ye geriledi" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "TRY’de zaman zaman görülen değerlenmenin son dönemde piyasanın “örtülü faiz artışı” olarak nitelendirdiği, Merkez Bankası’nın GLP’de yaptığı artırımlar ve piyasa fonlama oranının %12’ye yakınlaşması kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Fed’in faiz artırımına ve bu ihtimal dahilinde yükselen ABD tahvil faizlerine karşı Türkiye en duyarlı EM piyasaları arasında olmaya devam etmektedir. Suriye’deki son gelişmeler çerçevesinde de Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarının zarar görmesi, ABD ve Batı dünyası ile ilişkilerin bozulması ve bunun yatırım ortamı üzerinde etkilerinin görülmesi söz konusu olabilir.

TRY’de 3,52 olan mevcut aralığın alt bandının üzerinde olan seyrin devamı uzun dönem için halen yükseliş sinyali vermektedir. Güniçi dalgalanma bandı ise 3,58 – 3,55 olarak görünmektedir, TRY 3,58 altında kalmaya devam ettiği sürece kısmi iyimserlikten bahsedilebilir. Uzun süreli geri çekilme için gerekli makro hikayeye sahip değiliz."

ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİNİN ÖNEMİ ARTTI

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Bankacılar Türkiye'nin ABD'ye sert olarak nitelendirilebilecek ve ilişkilere kalıcı hasar verebilecek bir tepki göstermediğini bunun da piyasalardaki satış baskısının azalmasında etkili olduğunu, önümüzdeki hafta Erdoğan-Trump görüşmesinin öneminin arttığını belirttiler.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin kesin dille karşı çıkmasına rağmen Suriye'nin Rakka kentinin İslam Devleti militanlarından geri alınması için Suriyeli Kürt silahlı grup YPG'ye silah yardımı yapılmasına izin verdi.

Dün kararın açıklanmasının ardından siyasetçilerden konuya ilişkin birçok itiraz gelirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta yapılacak ABD ziyaretinde bu konunun gündeme geleceğine dikkat çekildi.

Başbakan Binali Yıldırım bir terör örgütü kullanılarak başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceğini belirterek, "PKK'ya doğrudan ve dolaylı yardım girişimlerini kabul etmemiz söz konusu değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise YPG'nin eline geçen her silahın Türkiye'ye yönelik bir tehdit olacağını belirterek, "Tüm bu konuları Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Erdoğan ve Trump bizzat yüz yüze görüşecek" dedi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.62 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.41 seviyesindeydi.

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