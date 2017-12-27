Careem’den yılbaşına kadar yüzde 50 AVM indirimi

Bu sene içerisinde aldığı son yatırımlarla 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak ‘unicorn’ olan araç çağırma uygulaması Careem, biniş veya varış noktası olarak belirlenen 15 AVM’den birini seçen tüm kullanıcılarına 1 Ocak tarihine kadar yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.

Türkiye’deki faaliyetlerine bu sene başında İstanbul’da başlayan Körfez Bölgesi’nin lider araç çağırma uygulaması Careem, kullanıcılarına özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Araç filosunun tamamını 8 kişilik VIP araçlardan oluşturan Körfez’in lider araç çağırma servisi Careem, “yeniyıl” promosyon koduyla Akasya, Akmerkez, Cevahir, Forum İstanbul, İstinyePark, Kanyon, Mall of İstanbul, Marina Park Mall, Metrocity, Meydan AVM, Özdilek Park AVM, Palladium, Tepe Nautilus, Vadi İstanbul, Zorlu Center’a 40 TL’ye kadar yüzde 50 indirim fırsatı ile iki yolculuk sunuyor.

7/24 TELEFON DESTEĞİ VEREN MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Daha iyi bir yaşam sunma yolunda bu yıl 5’nci yaşını kutlayan Careem, uygulama içindeki "Bize Ulaş" seçeneği ile yolculuk sırasında ve yolculuktan sonraki 1 saat içinde kullanıcılarına direkt olarak müşteri hizmetlerine ulaşma imkanı sağlıyor. "Bize Ulaş" alanından yazılan mesajlar da günün 24 saati takip edilerek, Careem’in profesyonel operasyon ekibi tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca kullanıcılar 7/24 müşteri hizmetleri özelliği ile canlı telefon desteğini her zaman alabiliyor.

YOLCULUKLARI TAKİP ETMEK VE PUANLAMAK MÜMKÜN

Careem ile yolculuk sırasında "Rotayı paylaş" seçeneğini tıklayarak yolculuğun harita üzerinden takip edilmesi için bir yakınınıza ulaşmak da mümkün. Bu sistemle Careem'e binilen andan itibaren varış noktasına ulaşana kadar tüm yolculuk, bir kişi tarafından takip edilebiliyor. Kullanıcılar, her yolculuktan sonra uygulama üzerinden kaptanı ve yolculuğu puanlayabiliyor. Careem Müşteri Hizmetleri, düşük puanlama yapılması halinde, yolculuğun ardından yolcuyla iletişime geçip, konuyu ayrıntılarıyla dinleyerek gerekli tüm önlemleri alıyor. Careem kaptanları, özel iş görüşmeleri ve araçları kalite standartları açısından değerlendirilerek seçiliyor. Careem'in global standartları işe alım sürecinde dikkate alınan konuların başında geliyor.

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