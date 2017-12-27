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İşte TAV Holding'in 2018 planları

27.12.2017 - 11:08

TAV Holding, 2018'de yurt dışında önemli yatırım planları yapıyor.

TAV Holding CEO'su Sani Şener, 2018 planlarını açıkladı. AA'ya konuşan TAV Holding CEO'su Sani Şener, "2018'de yurt dışında ciddi yatırımlar gerçekleştireceğiz." dedi.

Suudi Arabistan'da Medine Havalimanı'nın ardından Yanbu, Qassim ve Hail Havalimanlarının geliştirilmesi ve işletmesini kazandıklarını hatırlatan Şener, "Bu 3 havalimanında yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım yapacağız." dedi. Ayrıca Şener, "Küba'da 2 havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için ortaklarımızla birlikte 2018'de çalışmaya başlamayı umuyoruz." dedi.

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CEO Şener'in verdiği bilgilere göre TAV Holding, Afrika'da, Nijerya ve Ruanda'da yeni projelerle ilgileniyor. TAV Holding'İn Asya'da Kırgızistan ve Hindistan'da takip ettiğimiz projeler bulunuyor.

Öte yandan Şener, döviz kuru konusunda gelir ve giderleri arasındaki dengeden dolayı kurdaki oynaklığa karşı doğal bir korumaya sahip olduklarını ifade etti.


Etiketler

  • Sani Şener
  • TAV holding
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