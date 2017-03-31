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"Büyümenin hızlanmasını bekliyoruz"

31.03.2017 - 15:35

Maliye Bakanı Ağbal, "Ekonomi dördüncü çeyrekte yüzde 3.5 ile beklentilerin üzerinde büyüdü; teşvikler ve yapısal reformlar 2017'de büyümenin hızlanmasını destekleyecek" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonominin yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, uygulamaya konan teşvikler ve yapısal reformların 2017'de büyümenin hızlanmasını destekleyeceğini söyledi.

Ağbal yaptığı yazılı açıklamada, "2016, meydana gelen darbe girişimi, turizm sektöründe yaşanan daralma, terör saldırıları ve global piyasalarda oluşan dalgalanmalara rağmen ekonominin yüzde 2.9 büyüdüğü bir yıl oldu" dedi ve şöyle devam etti:

"2016 yılının üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından ekonomi yönetimi olarak aldığımız kararların etkisiyle ekonomi dördüncü çeyrekte yüzde 3.5 ile beklentilerin üzerinde büyümüştür. Bu da Türkiye ekonomisinin temellerinin kuvvetli olduğunu ve dinamik büyüme yapısını sürdürdüğünü göstermiştir."

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.9 arttı.

GSYH zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.5 artış gösterdi.

Ağbal, "Ekonominin sürükleyicisi olan iç talep son çeyrekte ivmelenmiş ve özel tüketim harcamaları yüzde 5.7 artmıştır. Bu dönemde yatırımların yüzde 2 büyümesi de ekonomik görünüm adına son derece önemlidir. Kamu harcamaları da ekonomik büyümeye pozitif katkı vermeye devam etmiştir" dedi ve şöyle devam etti:

"Ekonomi yönetimi olarak uygulamaya koyduğumuz teşvikler, gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlar ile küresel konjonktürdeki olumlu seyir 2017 yılında da büyümenin hızlanmasını destekleyecektir. Nitekim 2017 yılı ilk çeyreğinde hem üretim hem de tüketim kanalından gelen öncü göstergeler ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller vermektedir."

Ağbal ayrıca, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referanduma da dikkat çekerek, referandum sonrası yapısal reformların hız kazanacağını, Türkiye'nin ekonomik büyüme performansının artmaya devam edeceğini söyledi.


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