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"2 faiz artışı daha makul"

31.03.2017 - 16:45

New York Fed Başkanı Dudley, "Bu yıl 2 faiz artışı daha makul görünüyor" dedi.

New York Fed Başkanı William Dudley, bu yıl 2 faiz artışı daha yapılmasının makul göründüğünü ancak verilere bağlı olarak 2'den daha fazla veya daha az faiz artışı yapılabileceğini belirtti.

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Bloomberg International'a konuşan Dudley "Ekonomi trendin sadece biraz üzerinde diye para politikasında çok acil bir sıkılaştırma yapılması gereken bir dönemde değiliz. Bu nedenle sıkılaştırma konusunda acele etmeye gerek yok" dedi. 


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