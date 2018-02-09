"Büyüme yüzde 7'nin üzerinde olacak"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "2017 yılı büyümesi, dördüncü çeyrek sonunda yüzde 7'nin de bir tık üzerinde olacak" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Ekonomi Bakanlığı ile olan istişare toplantısına katıldı. Dünyanın çok hızlı değiştiğini anlatan Zeybekci, Türk sanayicisinin de bu değişime ayak uydurduğunu söyledi.

Devlet ile sanayicinin birlikte çalışmasının önemine işaret eden Zeybekci, bu çerçevede bakanlık yetkililerinin her hafta sonu Türkiye'nin her ilinde sanayici ve iş adamları ile bir araya geldiğini, sanayicinin sorunlarına çözüm üretme gayretinde olduklarını anlattı.

Bakan Zeybekci, bakanlığın üretime dokunması gerektiğinin altını çizdi ve bu çerçevede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

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"40'ın üzerinde il bitti, yaz sıcakları başlamadan tüm Türkiye'yi bitireceğiz. Tüm Türkiye'yi dolaşıp, tüm Türkiye'ye istişare ile karar aldırıp, hükümete uygulatmak hedefindeyiz. Dünya çok hızlı değişiyor, geçen seneki doğrularımız şu an farklı hale geldi. Geçen seneden bu yana e-ticaretin kendi içindeki büyümesi yüzde 16 seviyesinde. Dünya ticaretinden aldığı pay gelişmiş ülkelerde yüzde 10'lar, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7'ler seviyesinde.

Çok daha hızlı dönüşen bir dünya var şu an. Dünya hızla ikiye ayrılıyor. Bugün artık dünya bilgiyi ve teknolojiyi üreten ve sahip olanlar, tüketenler ve sahip olamayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Karakteri itibarıyla Türkiye, bilgiyi ve teknolojiyi üretmek ve sahip olmak zorunda."

"TÜRKİYE KENDİNE TEHDİT OLUŞTURAN HİÇBİR ŞEYE SEYİRCİ KALAMAZ"

Türk milletinin karakterinin, genetiğinin bağımsızlık olduğuna dikkati çeken Zeybekci,Türk milletinin hiçbir alanda bağımlı olamayacağını dile getirdi. Bağımlı olduğunda herşeyin bozulduğunu belirten, her alanda Türkiye'nin bağımsız olması gerektiğini ifade eden Zeybekci, bağımsızlıkla ilgili verilen mücadele kapsamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Türkiye'nin güneyinde, Suriye'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı operasyonunda veya diğer tüm alanlarında terörle mücadele eden tüm yavrularımıza Allah'tan yardım, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye kendine tehdit oluşturan hiçbir şeye seyirci kalamaz ve ona uzun vadede hayat hakkı tanıyamaz. Biliriz ki bizi tehdit eden herhangi bir unsur bir süre sonra başımıza bela olacaktır. Biliyoruz ki, onları yerinde, oralarda yok etmediğimiz sürece Osmaniye'de, Adana'da, Mersin'de, Trabzon'da, Tunceli'de, Van'da, Giresun'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de görürüz onları.

O yüzden mikrobu yuvasında yok edeceğiz. Bugüne kadar suskunluğumuzu acizliğimizden zannettiler. Bu milletin ayağa kalktığı zaman topyekün ne destanlar yazabildiğini de bilmiyorlar. Yeryüzünün en çok şehit veren milleti ile karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar. Bu milletin asla teslim olmadığını, aman demediğini, esir olmadığını bilmiyorlar."

"ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIM TUTARI BİZE ÇOK ÖNEMLİ DESTEK VERECEK"

Aynı kutsal mücadelenin sanayiciler tarafından da yapıldığının ve yapılacağının altını çizen Zeybekci, Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşı kazandıktan sonra ekonomiye ve üretime verdiği önemi anımsatarak, "Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir" sözüne atıfta bulundu.

Zeybekci, özel sektörün Türkiye ekonomisi için önemine dikkati çekerek, dünyanın aynı hızla değişmeye devam edeceğini, Türkiye'nin de bu dünyada hak ettiği yeri alacağını söyledi.

"2017 yılı büyümesi, dördüncü çeyrek sonunda yüzde 7'nin de bir tık üzerinde olacak." diyen Zeybekci, ihracat rakamlarında gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen ihracatını yüzde 10'un üzerinde artırdığını anımsatarak şunları söyledi:

"Büyümesinin tam yarısını Türkiye ihracat ve yatırımlardan, üretimden elde etti, ideal bir büyüme trendi de elde etti. 2017 yılında Ekonomi Bakanlığı olarak verdiğimiz teşvik belgelerinde 2016 yılına göre, parasal olarak yüzde 81 artış sağladık. 2018'de yatırımlarda, büyümede, özel sektörün yatırım tutarı bize çok önemli destek verecek."