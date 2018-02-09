ABD'de geçici bütçe tasarısı Senato'dan geçti, Temsilciler Meclisi'ne sunulacak.

ABD kanun yapıcıları, hükümetin kısmi olarak kapatılmasına son vermek adına ilk adımı attı. Geçici bütçe tasarısı, Senato'nun onayından geçti. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulacak.

Cuma günü erken saatlerde Senato'nun onayından geçen 2 yıllık bütçe anlaşması ile hükümet harcamaları 300 milyar dolar artacak. Borç tavanı için bir yıl süreyle askıya alınacak. Tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmesi durumunda, fonlamalar, çoğu hükümet çalışanının işe başlamasından ve finans piyasalarının açılmasından önce yeniden yürürlüğe konacak.

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