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"Büyük projeyi promosyon fiyatları ile deneyin lütfen"

18.10.2018 - 09:15
"Büyük projeyi promosyon fiyatları ile deneyin lütfen" | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi, 7 günde 6 bin 957 kişinin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan promosyon fiyatları ile uçmayı tercih ettiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan, İstanbul Yeni Havalimanı için Ankara, Antalya, İzmir ve Ercan’a promosyon fiyatları ile satılan biletlerin sayısını açıkladı.

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Bilal Ekşi, "7 günde 6 bin 957 kişi Yeni Havalimanı'ndan promosyon fiyatları ile uçmayı tercih etti. Büyük projeyi promosyon fiyatları ile deneyin lütfen. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Antalya, İzmir ve Ercan’a promosyon fiyatları ile uçun." ifadelerini kullandı. 


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