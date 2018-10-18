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BDDK'dan mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin değişiklik

18.10.2018 - 09:23
BDDK'dan mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin değişiklik | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin esaslar yönetmeliğinde bazı değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle söz konusu yönetmeliğin 4. maddesinde yapılan değişikliğe göre, kredi kuruluşlarınca hesap sahibinden alınacak onay ya da kanıtlanabilir ayrı bir talep olmaksızın hesap sahibi adına kredili hesap açılamayacak. Kredi kuruluşları hesap açılışı işlemlerinde; yönetmelikte belirlenen hususları içeren hesap cüzdanı düzenlemek zorunda olacak.

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişikliğe göre, katılma hesapları, kâr zarar ortaklığı sözleşmesine veya kamu kurum ve kuruluşları ile fonlar ve tüzel kişi müşterilerle akdedilecek yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılabilecek.

BDDK, yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılan katılma hesapları için yatırılabilecek asgari tutar veya katılma hesaplarının belli bir oranı şeklinde sınır tesis etmeye yetkili olacak.

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Yatırım vekâleti hesabı sahipleri, katılım bankasına sağladığı fonun kullanımına yönelik genel veya sınırlı yetkilendirmede bulunabilecek.

Katılım bankaları, katılma hesapları için dönem sonlarında dağıtacakları kârlardan, başka amaçlarla kullanılmaması ve bakiyenin nihai olarak fon havuzuna aktarılması şartıyla kâr dengeleme rezervi ayırabilecekler.

Değişiklikle, katılım bankalarının, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmalarına imkan tanındı.

Yapılacak artırım, kâr dengeleme rezervinin kullanımı veya süreklilik arz etmemek kaydıyla katılım bankasının kendi lehine tahakkuk eden kâr payından feragat etmesi şeklinde gerçekleşebilecek.

Katılım bankaları, zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım bankalarının fon sahipleri lehine zararları üstlenmeleri de mümkün olabilecek.

Yönetmelik değişikliğiyle, bankaların bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda mektupla uyarılmasına ilişkin sınır 50 TL'den 250 TL'ye yükseltildi. 


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