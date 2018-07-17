"Büyük ekonomik sonuçlar doğabilir"

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, Brexit eğer Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varılmadan geçekleşirse, bunun "büyük" ekonomik sonuçlar doğuracağını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, Brexit eğer Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varılmadan geçekleşirse, bunun "büyük" ekonomik sonuçlar doğuracağını, faiz oranlarının yeniden gözden geçirilmesinin gerekeceğini ve pek çok bankacının işsiz kalacağını söyledi.

İngiltere ve AB, İngiltere'yi Brexit'in yürürlüğe gireceği 31 Mart 2019'dan 2020 yılı sonuna kadar fiilen oy hakkı olmayan bir üye statüsünde tutacak bir geçiş anlaşması üzerinde müzakereler yaptı. Ancak bu konunda bir anlaşma henüz onaylanmadığı için, İngiltere'nin vazgeçip Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarıyla ticaret yapmak zorunda kalması mümkün. Carney bunun İngiltere için daha da kötü bir gelişme olacağını söyledi.

Reuters' ın haberine göre; Farnborough'da düzenlenen bir havacılık fuarına katılan Carney burada parlamenterlerle düzenlenen bir toplantıda, "Bize düşen görev mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmamızı sağlamaktır" dedi.

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İngiltere'nin Brexit müzakerelerinde başarısız olması halinde merkez bankası para politikası komitesinin ekonomik görünümü ve faiz oranlarını yeniden değerlendirmesi gerekeceğini söyleyen Carney, "Bu (merkez bankasının) stratejisini değiştirecek bir gelişme olur. Ancak hangi yönde olur, onu tahmin edemem" dedi.

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