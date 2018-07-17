Goldman Sachs kârını yüzde 44 artırdı

Goldman Sachs net kârını ikinci çeyrekte yüzde 44 artırdı.

ABD'nin beşinci büyük bankası Goldman Sachs Group ikinci çeyrekte yüzde 44 artışla 2.35 milyar dolar net kâr elde açıkladı. Reuters' da yer alan habere göre; hisse başına net kâr ise geçen yılın ikinci çeyreğindeki 3.95 dolardan 5.98 dolara yükseldi.

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Thomson Reuters I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 4.66 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.

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