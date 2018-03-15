Bütçe 1.9 milyar TL açık verdi

Maliye Bakanı Ağbal, şubat ayında merkezi yönetim bütçe açığının 1.9 milyar TL, faiz dışı fazlanın 4.8 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın şubat ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomideki canlılık 2018 yılı vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedeflerin aşılabileceğine işaret etmektedir" dedi.

Bütçe gelirleri Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.1 artarak 61 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 17 artarak 62.9 milyar TL oldu.

##$HABER_1444713$##

Yılın ilk iki ayında ise bütçe açığı 201 milyon TL, faiz dışı fazla ise 12.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ağbal, "Yılın ilk iki ayında bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Bütçe giderleri içerisinde en büyük artış yatırım harcamalarında olmuştur" dedi.

Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kalınacağını belirten Ağbal yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda da gerekli kararlılığının gösterilmeye devam edileceğini belirtti.

Etiketler