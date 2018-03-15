Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 15 Mart 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 1 haftanın zirvesinde işlem görürken; gram altın 165,5 liradan, çeyrek altın ise 272 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 165,5 liraya çıkarken, Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını 1.108 liradan satılıyor. Yurt içi piyasaların dün kapanmasının ardından dolar kurundaki sert yükselişlerin etkisiyle 165,9 lira ile tarihi zirvesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 165,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 165,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.108 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN 1 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları İngiltere ve Rusya arasında yaşanan siyasi gerilimler ve olası ticaret savaşı endişelerinin hisseleri ve doları aşağı çekmesiyle yükselerek dün gördüğü bir haftanın zirvesinde seyrediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,326.83 dolara yükseldi.

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