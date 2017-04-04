"Bu yıl 3 faiz artışı uygun"

Philadelphia Fed Başkanı Harker, 2017 yılında 3 faiz artışı yapılmasının uygun olacağını tekrarladı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ekonominin yolunda gittiği varsayımıyla, 2017 yılı içerisinde 3 faiz artışı yapılmasının uygun olacağını tekrarladı. Harker, faiz artışlarının "kademeli" bir şekilde yapılması gerektiğini ve Fed'in acele etmesine gerek olmadığını belirtti.

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Philadelphia Fed Başkanı'na göre, ABD'de enflasyon yavaş ama kesin bir şekilde yukarı yönde ilerliyor. İşsizlik ise doğal oranında veya doğal oranına yakın seyrediyor.