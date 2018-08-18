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Bu hafta yatırım araçlarının performansı

18.08.2018 - 14:19 | Son Güncelleme :
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,54 düşüş kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 8,89, dolar/TL de yüzde 6 değer kaybetti.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 6,54, altın yüzde 8,89, dolar yüzde 6 ve avro da yüzde 5,96 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 95.299,14, en düşük ise 84.654,50 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde6,54'lük azalışla 88.734,76 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,89 azalarak 232,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,82 düşüşle 1.551,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 415,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 379,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 6 değer kaybederek 6,1280 liraya, avro da yüzde 5,96'lık azalışla 7,0090 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,10 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,15 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,87 ile kıymetli madenler fonları oldu.


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