Kanal İstanbul’da gemi geçişine teşvik modeli

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk 100 günlük eylem planı içerisinde bulunan Kanal İstanbul’da ÇED ve etüt projelerinde sona gelindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul için 1/100 bin ölçekli planların hazırlığını yürütürken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da ihale çalışmalarını hızlandırdı. Yap-İşlet-Devret Modeli için ihale hazırlıklarını sürdüren bakanlık gemi geçişlerinden elde edilecek gelir modelleri üzerinde de detaylı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; bakanlık yetkililerinin çalıştığı uygulamaya göre İstanbul Boğazı’ndan geçerek Türk kıyılarına yanaşacak gemilere tanınan demirde bekleme süresi için alınan ücretler ile verilen kılavuzluk hizmetlerinin ücretleri Kanal İstanbul’dan geçen gemiler için düşürülecek. Uygulamada öncelik ağır yük ve tehlikeli madde taşıyan gemilere verilecek İstanbul Boğazı’ndan geçişler Montrö Anlaşması’na bağlı olarak ücretlendirilirken, Kanal İstanbul’dan geçiş ücretlerini ise Türkiye belirleyebilecek. Kanaldan günlük 150-160 geminin geçmesi planlanırken yıllık geçen gemi sayısının ise 50 bini aşacağı hesaplanıyor.