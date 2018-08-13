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"Bu atakların farklı biçimlerine hazırlıklı olmalıyız"

13.08.2018 - 14:14
"Bu atakların farklı biçimlerine hazırlıklı olmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Büyükelçilere seslendi. Erdoğan ekonomide son yaşananlarla ilgili olarak, "Türkiye’nin milli onurunu, şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldığım günden beri siyasette olduğu gibi özelikle de dış politikada yoğun bir temponun içinde oldum. Makamında oturan değil, koşan, koşturan bir cumhurbaşkanı olmaya çalışıyoruz. Nasıl 81 vilayetimizin meseleleriyle yakından ilgileniyorsak, yurt dışında da ülkemizin gücüne güç katmak için gayret sarf ediyoruz.

4 yıllık süreçte resmi ziyaret, çalışma ziyareti bağlamında toplam 113 yurt dışı seyahati gerçekleştirdik. Uzun yıllar ilişkilerimizin kısıtlı seyrettiği ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını aradık. 50’si resmi ziyaret olmak üzere 60 devlet başkanını ülkemizde misafir ettik.

Konferans, uluslararası ilişkilerimizin durumu, geleceği ve başarısı açısından çok kıymetli bir imkan. Tabi bu seneki toplantının daha öncekilerden farkı, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk konferansı olmasıdır.

24 Haziran gecesi sandığın renginin belli olmasıyla beraber daha önceki tartışmaların hiçbiri yaşanmamıştır. Millet sandığa giderek hem yürütmeyi, hem de yasama organını belirlemiştir. Milletimizin alkışlanması gereken bir diğer başarısı böylesine kritik bir değişikliği sandık yoluyla, tamamen demokrasinin kurallarını işleterek yapmasıdır. Dünyanın bir çok bölgesinde gerilimlere, kutuplaşmalara hatta kanlı çatışmalara sebep olabilecek tarihi bir değişim; Türkiye’de demokrasi şöleni havasında gerçekleşmiştir.

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Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun, başarısını ya da başarısızlığını belirleyecek olan temel faktör insandır, insan unsurudur. İnsanı dikkate almayan hiçbir sistem başarılı olamaz. İnsanı motive etmeyen hiçbir model hedeflerine ulaşamaz. Yeni yönetim sistemimizin de başarı çıtasını hiç şüphesiz insan belirleyecektir.

Memurundan amirine, uzmanından başkanına, valisinden büyükelçisine kadar herkes tam bir koordinasyon içerisinde büyük ve güçlü Türkiye ideali için çalışmak, üretmek ve mücadele etmek zorundadır. Çatışmalara, yersiz kaygılardan veya koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan vakit kayıplarına asla tahammülümüz yoktur. Genel müdürün rolü ne kadar mühimse vatandaşlarımızın güvenliği için gece uykusundan fedakarlık yapan bekçimiz de o kadar mühimdir.

Statüsü, konumu, unvanı ne olursa olsun devlet teşkilatımızın tüm kadrolarının aynı adanmışlıkla meseleye eğilmesi gerekiyor. Hiç kimsenin sistemi tıkamasına, yavaşlatmasına müsaade edemeyiz. Şüphesiz bunu sağlayacak olan da öncelikle kurumların üst yöneticileridir. Yeni dönemde üst kademe yöneticilerimizin omuzlarına eskisine göre çok daha büyük sorumluluklar düşüyor. Özellikle bulundukları ülkelerde devletimizi temsil eden siz değerli büyükelçilerimizin mesuliyetleri daha da ağırlaşıyor.

Emekleriniz için her birinize şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği uluslararası zaferlerde siyasi iradenin kararlı tavrının yanında siz büyükelçilerimizin de çok önemli payı bulunuyor. Hariciye teşkilatı güçlü olmayan bir devletin, beynelmilel ilişkilerde güçlü olması beklenemez. Ülkemiz bu noktada gerçekten yetkin, nitelikli, kadim değerlerimizi içselleştirmiş, dünyayı ve Türkiye’yi yakından takip eden bir hariciye kadrosuna sahiptir.

Açıkçası bu kadroyu yeteri kadar etkin şekilde maalesef kullanamadığımıza da inanıyorum. İnşallah yeni dönemde sizlerden daha büyük gayretler ve sonuçlar bekliyoruz.

"BU ATAKLARIN FARKLI BİÇİMLERİNE KARŞI DA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Görünen köy kılavuz istemez. Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepimize şu gerçeği bir kez daha gösterdi. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralıkla devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye’nin milli onurunu, şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız.


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