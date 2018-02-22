Brüt döviz rezervi geriledi

Merkez Bankası, brüt döviz rezervi 16 Şubat haftası itibarıyla 90.35 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB), verilerine göre 9 Şubat'ta 90.91 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, 16 Şubat itibarıyla 90.35 milyar dolara geriledi. Altın rezervleri 16 Şubat itibarıyla 25.7 milyar dolar olurken, TCMB'nin toplam rezervi 116.05 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB'nin altın rezervleri 9 Şubat itibarıyla 24.88 milyar dolar, toplam rezerv 115.79 milyar dolar idi.

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TCMB rezervleri son dönemde uygulanan likidite politikaları ve bankaların TL depo karşılığı döviz depo kullanım tercihleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Verilere göre TCMB'nin 2017 yılında altın rezervi yaklaşık 9.5 milyar dolar artarken brüt döviz rezervi yaklaşık 8 milyar dolar geriledi.

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