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Brezilya Merkez Bankası faiz indirdi

12.12.2019 - 12:44
Brezilya Merkez Bankası faiz indirdi | Ekonomi Haberleri

Brezilya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.5'e çekti.

Brezilya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirerek yüzde 4.5 ile yeni tarihi dip seviyesine düşürdü. Banka böylece art arda dördüncü kez faiz indirimine gitti.

Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulu, gösterge Selic faiz oranını yüzde 4.5'e düşürme kararını oy birliğiyle aldı ancak ekonomik büyüme hızlanma işaretleri gösterirken birçok üye gevşeme döngüsünde bir duraklama olacağı yorumunu yapıyor.


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