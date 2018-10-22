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"Brexit anlaşmasının yüzde 95'inde uzlaşıldı"

22.10.2018 - 11:18 | Son Güncelleme :
"Brexit anlaşmasının yüzde 95'inde uzlaşıldı" | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı May, Brexit anlaşmasının yüzde 95'i üzerinde uzlaşıldığını söyleyecek ancak AB'nin Kuzey İrlanda sınırı önerisine itirazını yineleyecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün parlamentoya Brexit anlaşmasının yüzde 95'i üzerinde anlaşmaya varıldığını belirtecek ancak Avrupa Birliği'nin Kuzey İrlanda sınırına yönelik önerisi ile ilgili itirazını tekrar dile getirecek.

AB ve İngiltere'nin geçen hafta yapılan zirvede anlaşmaya varamamasının ardından Brexit planlarına ilişkin bugüne kadarki en şiddetli eleştirilerle karşı karşıya kalan May, parlamentoda öfkeli milletvekillerini yatıştırmaya çalışacak. May'in stratejisi parlamentoda hem AB karşıtlarını hem de AB destekçilerini öfkelendirdi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına beş aydan biraz fazla süre kalırken, AB üyesi İrlanda ve İngiltere'ye bağlı olan Kuzey İrlanda arasındaki sınırda katı gümrük denetimlerinin bertaraf edilmesi için düşünülen bir uygulama üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle görüşmeler durdu.

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Ancak May’in, mevcut durumda önerilen 2021 Aralık ayına kadar uygulanacak geçiş sürecinin uzatılmasını önererek müzakereleri çözme girişimi ülkede endişeleri daha da artırdı.

May, AB ile bir yıldan uzun süredir devam müzakerelerde ne kadar ilerleme kaydedildiğini vurgulamak için parlamentoya hükümetin son üç haftada Cebelitarık konusundan güvenlik konularına kadar her noktada uzlaşma sağladığını söyleyecek.

May, parlamentoya yapacağı açıklamanın metnine göre "Bütün bunlar düşünüldüğünde, Çekilme Anlaşmasının ve protokollerinin yüzde 95'i üzerinde anlaşıldı" diyecek.

May ayrıca "Brexit anlaşmasının büyük çoğunluğuna ilişkin çerçevenin şekli şimdi net" ifadelerini kullanacak. Ancak iki taraf Kuzey İrlanda sınırı üzerinde anlaşıncaya kadar geri çekilme anlaşması veya İngiltere'nin ayrılma şartları onaylanamayacak.

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