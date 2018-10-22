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"İtalya'nın Euro'dan ayrılma planı yok"

22.10.2018 - 11:21 | Son Güncelleme :
"İtalya'nın Euro'dan ayrılma planı yok" | Ekonomi Haberleri

İtalya Başbakan Yardımcısı Maio, hükümetin bütçe hedeflerini Avrupa Birliği (AB) mali kurallarının ihlali olarak niteleyen Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüşmeye hazır olduğunu söyledi ve İtalya'nın eurodan ayrılma planı olmadığını tekrar ifade etti.

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio eurodan ayrılma planları olmadığını tekrarladıktan sonra İtalya'nın devlet tahvili getirileri keskin şekilde gerileyerek Cuma günü başlayan düşüşü sürdürdü. İtalya'nın 2 yıllık devlet tahvilinin getirisi bugün 43 baz puan gerileyerek yüzde 1.24 ile iki haftanın dip seviyesini gördü.

İtalya geçen hafta ulusal bütçe tasarısını AB'ye tasarısını iletti, tasarıda bu yıl için yüzde 1.8 olan bütçe açığı/GSYH oranının 2019'da yüzde 2.4'e yükseldiği görülüyor. Avrupa Komisyonu geçen hafta Perşembe günü bütçe açığındaki bu artışın AB mali kurallarının eşi görülmemiş bir ihlali olarak nitelendirdi.

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Di Maio, bu sabah RTL radyosuna yaptığı açıklamada, İtalya'nın bütçe açığının neden yüzde 2.4'e yükseldiğinin gerekçelerini Avrupa Komisyonu'na ileteceğini ve hükümetin "masaya oturmaya" hazır olduğunu söyledi.

AB KOMİSYONU: İTALYA İLE KRİZ İSTEMİYORUZ

Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ilişkilerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, İtalya'nın bütçe tasarısı nedeniyle herhangi bir kriz çıkmasını istemediğini, ancak AB yönetiminin bütçe açığı hakkında soruları olduğunu ve Roma'nın bugün iletmesi beklenen cevapların Komisyon tarafından yarın ele alınacağını söyledi.

Fransız radyosu Inter Radio'ya yaptığı açıklamada, "AB üyesi ve ortak para bölgesi olan euro bölgesinin üyesiyseniz bazı ortak kurallara riayet etmeniz gerekir" diyen Moscovici, İtalya'nın yapısal bütçe açığının çok yüksek olduğunu belirtti.

NOT GÖRÜNÜMÜNÜN AYNI KALMASI TAHVİLLERE TALEP GETİRDİ

İtalya'nın devlet tahvil getirilerindeki bugün devam eden gerileme Cuma günü başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Cuma günü İtalya'nın kredi notunu yatırım yapılabilir en düşük seviyeye düşürdü. Ancak kredi notu görünümünün "negatif"e düşürülmemesi ve "durağan" olarak kalmasının ardından İtalyan tahvillerine Cuma günü alım geldi.

Negatif görünüm kredi notunun tekrar indirilebileceğine dikkat çektiği için yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. İtalya'nın zaten yatırım yapılabilir en düşük seviyeye inen kredi notu, görünüm negatife inseydi spekülatif olarak adlandırılan düzeye düşecekti.

DZ Bank stratejisti Daniel Lenz, "Moody's yalnızca, not görünümünü durağan olarak tutmadı aynı zamanda İtalya'nın bütçe açığının önümüzdeki üç yıl için yüzde 2.5 civarında olabileceğini söyleyerek da oldukça iyimserdi" dedi.

Lenz, "Bizimki de dahil olmak üzere diğer hesaplamalar, farklı (daha yüksek) sonuçlara varıyor, dolayısıyla kısa vadede Moody's tarfından kredi notunun yatırım yapılamayacak seviyeye düşürülmesi mümkün görünmüyor. S&P'den de (not indirimi)beklemiyoruz" dedi.

S&P Global, İtalya'nın kredi notunu Cuma günü gözden geçirecek. S&P şu anda İtalya'yı yatırım yapılabilir en düşük ikinci seviye olan BBB ile derecelendiriyor.

İtalya'nın beş yıllık devlet tahvili getirisi 36 baz puan düşüşle iki haftanın dip seviyesi olan yüzde 2.63'e geriledi. İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvil getirisi 26.5 baz puan düşüşle yüzde 3.39'a gerileyerek Haziran başından bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

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