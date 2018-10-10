‹ Önceki Haber Tunus'un dış ticaret açığı 5 milyar dolar Tunus'un dış ticaret açığı 5 milyar dolar Sonraki Haber › TMSF Başkanı'ndan 'enflasyonla mücadele' açıklaması TMSF Başkanı'ndan 'enflasyonla mücadele' açıklaması

Petrol fiyatları 85 dolar sınırında

10.10.2018 - 09:37 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları 85 dolar sınırında

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 84,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,83 dolardan güne başlayan ve gün içinde 85,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 84,88 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,04 azalışla 84,84 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,74 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Para Fonu, dün açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle aşağı çekti.

Raporda, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerinin, bu yıl yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye indirildiği ifade edildi.

Gelecek yıl ise küresel büyümenin 0,2 azalacağı belirtildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, ABD'de yaşanan Hurricane Michael Fırtınası Meksika Körfezi'ndeki önemli petrol şirketlerinin çalışmalarını durdurmasına neden oldu.

Ülkenin petrol üretiminin yüzde 40'ının karşılandığı bölgede şirketler önlem amaçlı platformlarını kapatarak işçilerini çekmeye başladı.

Brent petrolde, teknik olarak 84,92 ile 85,09 dolar aralığının direnç, 84,58 ile 84,75 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Tunus'un dış ticaret açığı 5 milyar dolar Tunus'un dış ticaret açığı 5 milyar dolar Sonraki Haber › TMSF Başkanı'ndan 'enflasyonla mücadele' açıklaması TMSF Başkanı'ndan 'enflasyonla mücadele' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.441 Değişim: -2,37% Hacim : 8.077 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.441 10.10.2018 Yüksek 97.169
Açılış: 97.070
6,0536 Değişim: -0,70%
Düşük 6,0139 10.10.2018 Yüksek 6,1320
Açılış: 6,09605
6,9884 Değişim: -0,39%
Düşük 6,9369 10.10.2018 Yüksek 7,0499
Açılış: 7,016
231,93 Değişim: -0,67%
Düşük 229,55 10.10.2018 Yüksek 234,30
Açılış: 233,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.