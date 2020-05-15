‹ Önceki Haber Avrupa Birliği'nde istihdam yüzde 0.2 düştü Avrupa Birliği'nde istihdam yüzde 0.2 düştü Sonraki Haber › Avrupa Birliği'nin dış ticareti geriledi Avrupa Birliği'nin dış ticareti geriledi

Borsada endeksten sıfır atılması için test tarihi belli oldu

15.05.2020 - 15:58 | Son Güncelleme :
Borsada endeksten sıfır atılması için test tarihi belli oldu | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul'da endeksten iki sıfır atılmasına ilişkin testlerin 5 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.

Borsa İstanbul yönetimi tarafından üyelere gönderilen duyuruda "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması Projesi"nde provaların 5 Haziran'da başlayacağı bildirildi. Duyuruda, daha önce üyeler ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda 27 Temmuz'a ertelendiği hatırlatılan endekslerden iki sıfır atılmasına yönelik projede, prova katılımcılarının bağlantı testlerini 1-3 Haziran'da gerçekleştirmesi gerektiği kaydedildi.

Endekslerden sıfır atılmasına ilişkin provalarda canlı ortam verilerinin kullanılacağı belirtilen duyuruda, dört kez canlıya geçiş provası planlandığı ve her periyotta en az üç gün test imkanı sunulacağı ifade edildi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Duyuruya göre ilk prova 5-10 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sonraki provaların ise sırasıyla 12-19 Haziran, 26 Haziran-3 Temmuz ve 10-17 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Borsa İstanbul tarafından 2 Nisan'da yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin neden olduğu olağanüstü koşullar ve değişen çalışma düzeni nedeniyle, üyelerden gelen talepler doğrultusunda "BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi" ve "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması"na ilişkin projelerin ertelendiği bildirilmişti.

Testlerin başarılı olması durumunda "BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi"nin 6 Temmuz, "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması"nın ise 27 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.768 Değişim: 0,58% Hacim : 11.109 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 99.678 15.05.2020 Yüksek 100.813
Açılış: 99.678
6,9013 Değişim: -0,24%
Düşük 6,8881 16.05.2020 Yüksek 6,9311
Açılış: 6,918
7,4581 Değişim: -0,33%
Düşük 7,4567 16.05.2020 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,4831
386,83 Değişim: 0,47%
Düşük 383,99 15.05.2020 Yüksek 388,95
Açılış: 385,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.