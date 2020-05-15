Avrupa Birliği'nin dış ticareti geriledi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin mart ayında ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 167,4 milyar Euroya, ithalatı da yüzde 12,2 gerileyerek 145,2 milyar Euroya geriledi. Böylece AB, mart ayında 22,2 milyar Euroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Euro Bölgesi'nde de ihracat bu yılın mart ayında 2019'un mart ayına kıyasla yüzde 6,2 daralarak 193,3 milyar Euro, ithalat yüzde 10,1 gerileyerek 165 milyar Euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası mart ayında yaklaşık 28,3 milyar Euroyu buldu.

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Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler 34,9 milyar Euro ile ABD, 25,9 milyar Euro ile İngiltere, 15,5 milyar Euro ile Çin, 12,6 milyar Euro ile İsviçre, 7,2 milyar Euro ile Rusya ve 6 milyar Euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 23,6 milyar Euro ile Çin, 21 milyar Euro ile ABD, 14,5 milyar Euro ile İngiltere, 10,5 milyar Euro ile İsviçre, 9,7 milyar Euro ile Rusya, 5,4 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

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