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Ali Ağaoğlu, kriz kâhini Roubini ile görüştü

08.08.2018 - 10:33 | Son Güncelleme :
Ali Ağaoğlu, kriz kâhini Roubini ile görüştü

Ali Ağaoğlu, kriz kâhini Roubini’yi evinde ağırladığını belirterek, “Roubini’den aldığım bilgilere göre ABD de gelecekte duvara toslayacak. Türkiye’nin ise geleceğini parlak görüyor” dedi.

Ağaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, hem hakkında çıkan batıyor iddialarına yanıt vermek hem de yeni yatırımlarını anlatmak için bir basın toplantısı düzenledi. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; dünyada ve Türkiye’de yaşanan siyasi ve ekonomik sorunların her kesimi etkilediğini belirten Ağaoğlu, “Dünyanın da Türkiye’nin de güllük gülistanlık olmadığını zaten biliyoruz. Ancak bu böyle diye kabuğumuza çekilip seyirci kalamayız. Oturup ağlamak bize göre değil. Binlerce çalışanımız var. Gerekirse bazı varlıklarımızı satıp yolumuza kral gibi devam ederiz. Biz işimizin başındayız. İşadamı olarak çarkların dönmesini sağlayacağız. Her şeyi devletten beklemek de mümkün değil. İşadamları da üzerine düşeni yapmalı” dedi. Kendilerinin her zaman piyasaların dalgalanmaya girdiği dönemlerde hamle yaptıklarını dile getiren Ağaoğlu, bu dönemde de beklemediklerini, yeni bir proje planladıklarını dile getirdi.

‘YÜZDE 100 YERLİYİM’

Haklarında çıkan mali sorun var haber ve söylentilerine cevap veren Ağaoğlu, “Maalesef biraz başarıyı kıskanan bir toplumuz. Bir sporcu dünya çağında başarı elde eder, ona bir şeyler addetmeye çalışırız, bir sanatçımıza bir şeyler uydurmaya çalışırız. Başarıyı kıskanan bir toplum olduk. Sektörde en ufak bir şey olduğu zaman bizim adımız geçiyor. Biraz ölü sevici bir toplum mu olduk bilmiyorum. Böyle de bir toplum olarak eksikliğimiz var. Türkiye’ye ben her zaman güvendim ve güveniyorum. Bütün varlığım Türkiye’de. Yüzde 100 yerli ve milliyim. Yurtdışında 1 lira varlığım ve param yok” diye konuştu.

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17 MİLYARLIK VARLIK

Türkiye’nin gelecekte önünün açık olduğuna gönülden inandığını vurgulayan Ağaoğlu, şirket olarak da yatırımlara devam edeceklerinin altını çizdi. Ağaoğlu, “Şu anda bilanço büyüklüğümüz 17 milyar lira. Yani 17 milyar liralık mamul, yarı mamul duran varlıklarımız var. Bunun haricinde 18 enerji şirketimiz var. Şahsi mal varlığımız hariç. Enerjide yatırımlara devam ediyoruz. Her alanda yatırımları sürdürüyoruz. Paraya ihtiyacım olursa malımla vedalaşmasını bilen bir insanım. Fiyatını bulunca ceketim dahil her şeyi satarım. Malımla duygusal bağım yok. Kısa vadeli yükümlülüğümüz fazla değil. Uluslararası İstanbul Finans Merkezi’ni yapıyoruz. Orada ciddi yatırım yaptık, orası biraz aksadı. Onun finansal yükünü taşıyoruz ama benim tüm borcum finans merkezine yatırdığım paranın yarısı bile değil. Orada yaklaşık 400 milyon lira borç kapattık. Biz hep özkaynakla çalışan bir şirketiz” dedi.

BORCUM 200 MİLYON DOLAR

Ağaoğlu, sosyal medyada konkordato ilan edeceğine dair söylentileri anımsatarak, “Böyle bir şey yok. Belki en az borcu olan şirketlerdenim. Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10’u bile değil” dedi. Finans merkezine ortak olmak için ciddi talepler olduğunu dile getiren Ağaoğlu, ancak bu yatırımcı grupların muhatap olarak kamuyu görmek istediğini, bunun sağlanması halinde ciddi yatırımcılar ve ortaklar geleceğini vurguladı. Ağaoğlu, “Finans merkezine 400 milyon dolar yatırım yaptım. Şu andaki toplam borcum bunun yarısı bile etmiyor. Yaklaşık 200 milyon dolar. Kaldı ki 400 milyon liralık bir banka borcunu da kapattım. Şu anda en karlı iş yenilenebilir enerjide. Üretimde olan iki RES projesini satıp borcumun tamamını kapatacağım” dedi.

KRİZ KÂHİNİYLE 8 SAAT GÖRÜŞTÜ

Kriz kâhini olarak da bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini’yi hafta sonu İstanbul’da evinde ağırladığını ve 8 saat görüştüklerini belirten Ali Ağaoğlu, “Roubini’den aldığım bilgilere göre ABD de gelecekte duvara toslayacak. Türkiye’nin ise geleceğini parlak görüyor. Yatırım yapılabilir bir ülke olarak değerlendiriliyoruz” dedi.

30 BİN KİŞİLİK KASABA KURUYOR

Bodrum’da 12 milyon metrekare arsası olan Ağaolu, yeni bir projeye başlayacaklarını açıkladı. Bodrum’da yapılan milyon dolarlık projelerin aksine ulaşılabilir fiyatlı konutlar inşa edeceklerini belirten Ağaoğlu, “Ödüllü bir proje hazırlamıştık, rafa kaldırdık. Lüks değil, B grubunun da ev sahibi olabileceği bir proje yapıyoruz. Herkesin Bodrum’da ev sahibi olma hayali var bunu gerçek yapacağız. Bodrum küçük İstanbul gibi olmaya başladı, biz eski Bodrum ile bugünün ihtiyaçlarını birleştireceğiz. Fiyatlar mevcut projelerdeki fiyatların 4’te 1’inden de az olacak” dedi. 30 bin kişinin yaşayacağı proje için arsa hariç 8 milyarlık yatırım planladıklarını belirten Ağaoğlu, 20 milyar liranın üzerinde hasılat beklediklerini belirtti. Tüketicilerin ev almak yerine mevduat faizine yöneldiğini belirten Ağoğlu, “Kolay para diye kolay harcamasınlar. Paralarını biriktirsinler, ben geliyorum” dedi. Son bir yılda inşaat maliyetlerinin yüzde 20-25 arttığını dile getiren Ağaoğlu, firmaların zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Ağaoğlu, şunları söyledi: “Şimdi dayanma, sabretme dönemindeyiz. Maalesef sürüde zayıf olanları aslanlar kapacak, elemeler olacak.”


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