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"1 milyon İranlı işsiz kalabilir"

08.08.2018 - 10:23
"1 milyon İranlı işsiz kalabilir"

ABD’nin İran yaptırımları için ilk paket resmen yürürlüğe girdi. Enerji sektörünü de kapsayan ikinci paket 5 Kasım’da yürürlüğe girecek. Bunun İran ekonomisine büyük zarar vereceğini belirten İran Çalışma Bakanı Ali Rebii, “Yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon İranlı işsiz kalabilir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çektiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başladı. İran’ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi artık yürürlükte.

Ayrıca, yabancı şirketlerin İran’ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek yaptırımlar, ülkenin el yapımı halı ve Şam fıstığı gibi gıda ürünlerinin ABD’ye ihracını da ambargoya tabi hale getirdi. Enerji sektörünü de kapsayan ikinci bölümü 5 Kasım’da yürürlüğe girecek yaptırımların, son aylarda krizin eşiğine gelen İran ekonomisine büyük zarar vereceği belirtiliyor. İran Çalışma Bakanı Ali Rebii de “Yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon İranlının işsiz kalabileceğini” belirterek, ABD’nin tek taraflı bu adımının ülkesine büyük maliyeti olacağına işaret etti.

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Öte yandan ABD yönetimi, yaptırımları İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde uygulayacağı için bu ambargolardan üçüncü ülkelerin de olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. Ancak ABD Hazine Bakanlığı, diğer ülkelerin yaptırımlar nedeniyle uğrayabileceği potansiyel zararların tazmin edilmeyeceğini açıklamıştı.

İRAN İLE TİCARET YAPAN BİZİMLE TİCARET YAPAMAZ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik ambargoların resmi olarak yürürlüğe girdiğini ve bunun şimdiye kadar bu ülkeye uygulanan yaptırımların en zarar verici olanı olduğunu bildirdi.Twitter’dan paylaşım yapan Trump ayrıca, İran’la ticaret yapanların Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret yapamayacağını kaydetti. Söz konusu uygulamaların kasım ayında daha da sertleşerek devam edeceğini aktaran Trump, bunu ‘dünya barışı’ için istediğini sözlerine ekledi. Trump, “İran’la ilişkilerini sonlandırmayanlar ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Birçok uluslararası firmanın, İran pazarından ayrılacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler de İran’dan ham petrol ithalatını azaltacaklarını veya durduracaklarını açıkladılar” açıklamasını yaptı.


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