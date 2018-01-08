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`BOJ için kararımı henüz vermedim`

08.01.2018 - 10:44

Japonya Başbakanı Abe, "Nisan ayında BOJ`un başına kimin geleceği konusunda henüz kararımı vermedim" dedi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'dan ekonomide fiyatları yükseltmeye yönelik çabalarını devam ettirmesini istedi. Ancak Abe, Kuroda'yı ikinci bir 5 yıllık dönem için BOJ Başkanı olarak atayıp atamamaya henüz karar vermediğini de söyledi.

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Abe ayrıca, hükümetin büyümeyi artırmak için BOJ ile birlikte çalışmaya devam edeceğini, bu şekilde deflasyonun sona erdiğine dair resmi duyuruyu mümkün olan en erken tarihte yapabileceğini ifade etti.

"Başkan Kuroda 43 yılın en yüksek seviyesindeki iş bulabilirlik oranları ile benim beklentilerimi karşıladı" diye konuşan Abe, "Kendisinden çabalarının devam ettirmesini istedim. Ancak, nisan ayında BOJ'un başına kimin geleceği konusunda henüz kararımı vermedim" dedi.
 


Etiketler

  • BOJ
  • Haruhiko Kuroda
  • Shinzo Abe
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