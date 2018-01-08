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Kripto para piyasasında sert yükseliş

08.01.2018 - 10:46 | Son Güncelleme : 08.01.2018 - 13:34

Kripto para birimleri piyasası son iki günde 61 milyar dolar yükselerek 830 milyar dolara ulaştı. Piyasanın belirleyicisi konumunda olan Bitcoin ise, son 24 saatte yüzde 0.72 gerileyerek 16 bin dolardan işlem görüyor.

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının hacmi 830 milyar dolara yükseldi.

Son iki günde 61 milyar dolar yükselerek 830 milyar dolara ulaşan kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.72 gerileyerek 16 bin dolardan işlem görüyor. Bitcoin ayrıca 1384 adet kripto paranın oluşturduğu piyasa hacminin yüzde 34'ünü oluşturuyor.

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Kripto para piyasasındaki son 24 saatlik işlem hacmi 45 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 0.72 ve Cardano yüzde 0.83 azalırken, Ripple yüzde 6.22, Ethereum yüzde 8.03, Bitcoin Cash yüzde 9.96 ve arttı.


Etiketler

  • bitcoin
  • Kripto para piyasası
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