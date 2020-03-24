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Boeing üretimi durduruacak

24.03.2020 - 08:50
Boeing üretimi durduruacak | Ekonomi Haberleri

Boeing, 25 Mart itibarıyla Puget Sound bölgesindeki üretimini 14 gün süreyle geçici olarak durduracak.

Amerikan uçak üreticisi Boeing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum ilan edilen Washington eyaletine bağlı Puget Sound bölgesindeki tesislerinde üretime ara vereceğini duyurdu.

Boeing'den yapılan açıklamda, söz konusu kararın çalışanların, ailelerinin ve bölgedeki insanların sağlığı için alındığına dikkat çekildi. Şirketin üretim faaliyetlerini bugün azaltmayı planladığına işaret edilen açıklamada, Puget Sound bölgesindeki üretimin 25 Mart Çarşamba itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, üretim faaliyetlerine 14 gün süreyle ara verileceği ve bu sürede şirketin Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri izlemeye devam edeceği bildirildi.

Aynı zamanda bu süreçte bölgede salgından etkilenen tesiste temizlik faaliyetinin gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, çalışanların işe dönüşü için de sıkı kriterlerin belirleneceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, "Halk sağlığı yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve bu geçici durumdan etkilenen müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla temas halindeyiz." ifadesini kullandı.


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