‹ Önceki Haber Boeing üretimi durduruacak Boeing üretimi durduruacak Sonraki Haber › Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme

IMF Başkanından 'resesyon' uyarısı

24.03.2020 - 08:57
IMF Başkanından 'resesyon' uyarısı | Ekonomi Haberleri

IMF Başkanı Georgieva "Küresel büyümenin görünümü 2020 için negatif, küresel finansal kriz zamanında olduğu gibi belki de daha kötü bir resesyon bekleniyor. Ancak 2021'de toparlanma bekliyoruz" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

İnsanları salgından korumak ve ekonomiye verdiği zararı azaltmak için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Georgieva, şimdi dayanışma zamanı olduğunu ve bunun G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının da ana temasını oluşturduğunu kaydetti.

2021'DE TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Georgieva, toplantıda vurguladığı konulara değinerek, "Küresel büyümenin görünümü 2020 için negatif, küresel finansal kriz zamanında olduğu gibi belki de daha kötü bir resesyon bekleniyor. Ancak 2021'de toparlanma bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin önemine değinen Georgieva, salgının ekonomik etkisinin şiddetli olacağını, virüsün hızlı durdurulması halinde iyileşmenin de o kadar hızlı ve güçlü olacağını aktardı.

Georgieva, birçok ülkenin sağlık sistemini geliştirmek, salgından etkilenen çalışanlar ve işletmeleri korumak için aldığı olağanüstü mali tedbirleri desteklediklerini belirterek, büyük merkez bankalarının parasal politikayı genişletmek için attığı adımları da memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

IMF'DEN 80 ÜLKE YARDIM İSTEDİ

Gelişmekte olan birçok ekonominin ve düşük gelirli ülkelerin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Georgieva, "Yatırımcılar, krizin başlangıcından bu yana gelişmekte olan piyasalardan 83 milyar dolar çekti, bu şimdiye kadarki en büyük sermaye çıkışı olarak kaydedildi." ifadesini kullandı.

Georgieva, IMF olarak kriz ve etkisini azaltmaya yönelik politika eylemleri üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek, "Acil finansmanı büyük ölçüde artıracağız, yaklaşık 80 ülke yardımımızı istiyor ve güçlü bir koordineli mücadele için diğer uluslararası finanas kurumlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Salgınla mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini kullanmaya hazır olduklarını anımsatan Georgieva, bazı düşük ve orta gelirli ülkelerin IMF'den küresel finansal kriz zamanında uyguladıkları Özel Çekme Hakkı (SDR) dağıtımı yapmasını talep ettiğini ve bu seçeneği üyelerle görüştüklerini bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
89.286 Değişim: 5,98% Hacim : 9.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 87.050 24.03.2020 Yüksek 89.638
Açılış: 87.571
6,4689 Değişim: -1,40%
Düşük 6,4434 24.03.2020 Yüksek 6,5660
Açılış: 6,5606
6,9859 Değişim: -0,77%
Düşük 6,9585 24.03.2020 Yüksek 7,0874
Açılış: 7,04
334,66 Değişim: 2,12%
Düşük 327,01 24.03.2020 Yüksek 342,55
Açılış: 327,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.