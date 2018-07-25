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Boeing ikinci çeyrekte uçuşa geçti

25.07.2018 - 15:46 | Son Güncelleme :
Boeing ikinci çeyrekte uçuşa geçti

Sivil ve askeri uçak üreticisi Boeing, ikinci çeyrekte yüzde 26 artışla beklentilerin üzerinde kâr açıkladı.

Boeing Co ikinci çeyrekte yüzde 26 artışla beklentilerin üzerinde net kâr açıklayarak, yıl sonu gelir tahminini yukarı çekti ancak hisse başına kâr ve nakit akışı tahminini değiştirmedi. Reuters' da yer alan habere göre; dünyanın en büyük uçak imalatçısı olan Boeing yıl sonu için gelir beklentisini 96-98 milyar dolar aralığından 97-99 milyar dolar aralığına çıkardı.

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Hisse başına net kâr ise geçen yılın ikinci çeyreğindeki 2.87 dolardan 3.73 dolara yükseldi.

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