Halkbank hisseleri 'Rahip Brunson' ile uçtu

ABD'de devam eden dava nedeniyle bir süredir baskı altında olan Halkbank hisseleri, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahibin ev hapsine alındığı haberinin ardından sert yükseldi. Halkbank hisseleri yüzde 15 civarı primle işlem görürken; analistler, Halkbank davasında ABD ve Türkiye arasında bir uzlaşı ihtimalinin fiyatlandığını belirtiyor.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yargılanması İzmir'de tutuklu olarak devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alındığı belirtildi. Reuters' da yer alan habere göre; söz konusu gelişmenin, piyasalar tarafından ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD ve Türkiye arasında bir uzlaşı ihtimalinin doğduğu şeklinde fiyatlandığını belirten A1 Capital Menkul Değerler Araştırma Direktörü Belgin Maviş, "ABD'deki Halkbank davası nedeniyle banka hisseleri özelinde bir baskı vardı. Bu haberin ardından piyasada, ABD ve Türkiye'nin uzlaşı içinde olabileceği konusunda bir beklenti oluştu" dedi ve ekledi:

##$HABER_1447889$##

"Piyasalar uzlaşı ihtimalini fiyatlıyor. Halkbank davası ile ilgili cezai yaptırımlar konusunda da tarafların uzlaşabileceği ihtimali fiyatlanıyor. Halkbank davasında ve ABD ile Türkiye arasında bu konudan kaynaklı yan alanlarda uzlaşı sağlanırsa, bunun borsadaki olumsuz etkisi de ortadan kalkar."

##$HABER_1447898$##

Hisseleri yüzde 15'in üzerinde yükselen Halkbank saat 16.17'de yüzde 12.90 primle 7.16 TL'den işlem görüyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler